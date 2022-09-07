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Мосгорнаследие утвердило предмет охраны универмага на Красной Пресне

Полина Долганова
Город
Мосгорнаследие утвердило предмет охраны универмага на Красной Пресне
красная пресня дом 48/2, строение 2 Карта всех событий

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны универмага на Красной Пресне (дом 48/2, строение 2), который является первым конструктивистским строением братьев Леонида и Виктора Весниных.

— Недавно специалисты провели необходимые исследования, описали все элементы памятника архитектуры, и мы утвердили подробный предмет охраны. В него также была включена торговая функция здания, — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В предмет охраны здания включили его расположение и композиционную роль в ландшафте района. Кроме того, в документ вошли оформление фасадов здания и материал отделки.

Универмаг появился в Москве в 1929 году. Он представляет собой ярчайший пример крупного торгового сооружения нового типа, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

До этого стало известно, что в результате торгов по городской программе «1 рубль за квадратный метр в год» частный инвестор заключил с городом договор на 49 лет и получил право аренды объекта культурного наследия регионального значения — «Водоемной башни на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мосгорнаследие Москва Пресненский район
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