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Около 1,5 тысячи консультаций провели психологи Москвы с онкобольными и их родственниками

Александр Афонин
Город
Около 1,5 тысячи консультаций провели психологи Москвы с онкобольными и их родственниками
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные психологи провели почти 1,5 тысячи консультаций в рамках пилотного проекта психологической поддержки пациентов с онкозаболеваниями и их родственников. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина в среду, 7 сентября.

— Наиболее частые запросы касаются стресса, дезориентации, тревоги, депрессивного состояния, неуверенности в себе и травматичного опыта. Основной запрос на психологическую поддержку мы получаем непосредственно от пациентов, но около 20 процентов обращений поступает от их родственников, — сказала она.

Уточняется, что в рамках проекта за каждым пациентом или его родственником закрепляется психолог. Для оказания необходимой поддержки специалисты проходят дополнительное обучение. Кроме того, они могут проконсультировать медицинский персонал, которые работает с этой категорией пациентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году столичные онкологические центры приняли участие в научном исследовании пациентов, у которых впервые выявили рак по трем локализациям. Он добавил, что для поддержки их работы Москва выделила грант онкобольнице №1.

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