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Лекции, выставки и паблик-токи: на ВДНХ отметят день рождения Льва Толстого

Полина Долганова
Город
Лекции, выставки и паблик-токи: на ВДНХ отметят день рождения Льва Толстого
Фото: public domain

ВДНХ и Государственный музей Л.Н. Толстого приглашают москвичей на фестиваль «Толстой нашего времени», который будет проходить в период с 9 по 18 сентября на пяти площадках выставки.

Фестиваль приурочен ко дню рождения знаменитого русского писателя.

Так, 9 сентября в 19:00 горожане смогут посетить лекцию «Лев Толстой: прозрения и парадоксы». Мероприятие пройдет в павильоне «Книги» «Росизо». Доктор филологических наук и ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького Александр Гулин расскажет слушателям, как складывалось творчество автора романа «Война и мир».

Кроме того, 10 сентября в 12:30 в павильоне «Рабочий и колхозница» откроется выставка работ победителей конкурса иллюстраторов «Твой Толстой».

На следующий день в павильоне «Книги» «Росизо» в 17:00 состоится лекция литературоведа Льва Соболева, который расскажет о произведении «Война и мир».

С полным списком мероприятий фестиваля можно ознакомиться на официальном портале мэра Москвы.

В марте 2022 года Главархив решил рассказать об одном из признанных на всем земном шаре столпов литературы — Льве Толстом. Его личность вызывала сильный интерес публики при жизни, а кончина писателя в 1910 году привлекла к себе внимание целого мира. Москва, как один из центров жизни литератора, не осталась в стороне.

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