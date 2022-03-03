«Самый лучший памятник»: Главархив о том, как вся царская Россия Толстому памятник придумывала

Фото: Pablic Domain

На Хитровке или Красной площади, с сюртуком или лептой.

Ко Дню писателя Главархив решил рассказать об одном из признанных на всем земном шаре столпов литературы — Льве Толстом. Его личность вызывала сильный интерес публики при жизни, а кончина писателя в 1910 году привлекла к себе внимание целого мира. Москва, как один из центров жизни литератора, не осталась в стороне.

Сразу после смерти Толстого московские городские власти решили его память увековечить. Вариантов сделать это было много — от размещения портретов писателя во всех учебных заведениях и открытия библиотеки-читальни имени Толстого до установки в городе памятника. Как писали в своем заявлении гласные Московской городской думы: «В этом утрата не только России — это поистине утрата всего мира… Москву не напрасно называют сердцем России: именно в ней должен быть воздвигнут памятник великому писателю Русской земли». Материалы о том, как все происходило, сохранились в Главархиве.

1/4 Фото: Главархив Москвы 2/4 Фото: Главархив Москвы 3/4 Фото: Главархив Москвы 4/4 Фото: Главархив Москвы

В самом начале городские власти думали над тем, чтобы объявить всероссийскую подписку на сооружение памятника Льву Толстому, а еще ассигновать 5000 рублей из городских сумм для этой цели. Эти предложения всколыхнули всю златоглавую. Кроме пожертвований на памятник, люди стали присылать не только свои предложения, но и рисунки с проектом памятника. Так, сохранение памяти о писателе стала действительно всенародным делом.

Вот что предлагали в одном из писем, сохранившихся в Главархиве: «...для народа, знавшего его, приятнее будет смотреть на тот памятник, где он будет изображен именно во всем величии своего роста, имея в левой руке свиток, напоминающий всем нам, что этот человек был великий писатель для всего мира, а правой дающий лепту (здесь — пожертвование) бедному крестьянину».