Площадка «Мир: Молодежь Москвы» в Парке Горького подготовило программу ко Дню города

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В честь 875-летия Москвы на набережной Парка Горького 10 и 11 сентября с 11:00 до 20:00 будет работать пространство «Мир: Молодежь Москвы» в рамках фестиваля «Город неравнодушных». Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Более двух лет мы работаем с юными москвичами, которых в городе более 3,5 миллиона человек. Мы выявляем самые современные запросы и реализуем их. Праздничную программу Дня города мы разработали совместно со студентами, активистами, волонтерами, — рассказала руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Так, 10 сентября, на площадке пройдут тренинги по ораторскому мастерству, интерактивные квизы, а также встречи с Героями России.

На следующий день на площадке «Мир: Молодежь Москвы» в 11:00 стартует шоу ASK проекта «МедиаШУМ». Гости смогут встретиться с директором музыкальных и событийных проектов VK Константином Сидорковым и журналистом, блогером Лаурой Джугелией, которые расскажут о своем пути в карьере и становлении в медиасреде.

В 16:00 начнется мероприятие «Диалоги с героями». Посетители смогут пообщаться с правнучкой маршала Константина Рокоссовского Ариадной Рокоссовской, а также дочерью маршала Ивана Конева Натальей Коневой.

Завершит программу юмористический концерт «Stand Up Лига», передает официальный сайт мэра Москвы.

Фестиваль «День города» пройдет в честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября. На праздничных площадках, которые будут работать по всей столице, можно будет посмотреть выступления артистов, поучаствовать в мастер-классах, попробовать блюда от шеф-поваров и посмотреть любимые фильмы.