Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Площадка «Мир: Молодежь Москвы» в Парке Горького подготовило программу ко Дню города

Анастасия Колоскова
Город
Площадка «Мир: Молодежь Москвы» в Парке Горького подготовило программу ко Дню города
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В честь 875-летия Москвы на набережной Парка Горького 10 и 11 сентября с 11:00 до 20:00 будет работать пространство «Мир: Молодежь Москвы» в рамках фестиваля «Город неравнодушных». Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Более двух лет мы работаем с юными москвичами, которых в городе более 3,5 миллиона человек. Мы выявляем самые современные запросы и реализуем их. Праздничную программу Дня города мы разработали совместно со студентами, активистами, волонтерами, — рассказала руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Так, 10 сентября, на площадке пройдут тренинги по ораторскому мастерству, интерактивные квизы, а также встречи с Героями России.

На следующий день на площадке «Мир: Молодежь Москвы» в 11:00 стартует шоу ASK проекта «МедиаШУМ». Гости смогут встретиться с директором музыкальных и событийных проектов VK Константином Сидорковым и журналистом, блогером Лаурой Джугелией, которые расскажут о своем пути в карьере и становлении в медиасреде.

В 16:00 начнется мероприятие «Диалоги с героями». Посетители смогут пообщаться с правнучкой маршала Константина Рокоссовского Ариадной Рокоссовской, а также дочерью маршала Ивана Конева Натальей Коневой.

Завершит программу юмористический концерт «Stand Up Лига», передает официальный сайт мэра Москвы.

Фестиваль «День города» пройдет в честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября. На праздничных площадках, которые будут работать по всей столице, можно будет посмотреть выступления артистов, поучаствовать в мастер-классах, попробовать блюда от шеф-поваров и посмотреть любимые фильмы.

Москва День города Парк Горького
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте