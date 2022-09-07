Рецессия из-за клоуна Зеленского: британцев шокировал доход России на фоне санкций

Фото: shutterstock

Читатели британского издания Daily Mail оказались шокированы новостью, что с начала спецоперации на Украине Россия заработала 158 миллиардов евро на экспорте энергоносителей. Публикация Центра исследований энергии и чистого воздуха Финляндии вызвала активную реакцию.

Многие читатели отметили, что подобного результата удалось достичь на фоне введенных санкций. В связи с этим у них возникли сомнения насчет их эффективности и против кого они были направлены на самом деле.

— Напомните мне еще раз, как эти санкции должны работать, потому что единственные люди, которых обманывают, похоже, это мы, — сказал пользователь под псевдонимом keith.

Также британцы напомнили, что Европа начала экономическую войну на фоне начала спецоперации на Украине. По их словам, тогда многие планировали обрушить российскую экономику, однако этого не случилось. Некоторые пользователи начали обвинять в нынешней ситуации Киев и украинского президента Владимира Зеленского.

— Я не готов к рецессии из-за Украины и клоуна Зеленского, — цитирует пользователя AP Netherlands РИА Новости.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа предстоящей зимой столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения поставок газа из России, и это вина правительств ЕС. Во время пресс-конференции в Анкаре политика попросили оценить ситуацию с кризисом в поставках газа в Евросоюз.