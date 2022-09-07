Дождливая, ветреная и холодная погода ожидается в Москве 7 сентября

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В столице в среду, 7 сентября, ожидается облачная и дождливая погода, а температура воздуха составит не более 12 градусов выше нуля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— Сегодня в столичный регион проникнет новая порция арктического воздуха, так что нас ожидает преобладание облачной погоды, во второй половине дня повсеместно будут идти дожди. Температурный режим на четыре-пять градусов ниже средних многолетних значений, — сказала она.

Синоптик добавила, что в Москве ожидается 10-12 градусов тепла, в Подмосковье — от 8 до 13 градусов выше нуля. Ветер будет дуть западный, его скорость оценивается в четыре-девять метров в секунду. Местами порывы достигнут скорости в 12 метров в секунду, передает РИА Новости.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что начало первого месяца осени сулит москвичам сильное похолодание. Температурные столбики будут держаться на уровне 10–15 градусов, однако ближе к концу сентября в городе наступит долгожданное потепление.