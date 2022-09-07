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Ротенберг предложил снять регуляторные барьеры для адаптации экономики России к кризису

Александр Афонин
Экономика
Ротенберг предложил снять регуляторные барьеры для адаптации экономики России к кризису
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Снятие регуляторных барьеров для бизнеса позволит всей российской экономике адаптироваться к сложившемуся кризису. Об этом заявил бизнесмен Аркадий Ротенберг на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 7 сентября.

— Нам надо не шашечки рисовать, а ехать. А для этого нужно просто систематизировать все, что у нас есть, по каждому пункту и очень всем захотеть это сделать. Создать наиболее благоприятные условия для бизнеса, чтобы устранять лишние барьеры, давать доступ к кредитным средствам, — сказал он.

Бизнесмен добавил, что не смотря на уход многих зарубежных компаний, в России уровень безработицы заметно спал. По его словам, это связано с уменьшением конкуренции на российском рынке, которая дала толчок нового развития малого и среднего бизнеса, передает РБК.

Накануне Аркадий Ротенберг заявил, что Россия стала активно сотрудничать со странами Востока после введения санкций, в связи с этим однополярного мира уже не будет. По его словам, потенциал развития «в эту сторону» есть не только у Москвы, но и у стран ЕС.

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