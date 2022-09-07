Новоданиловскую набережную капитально отремонтировали на юге Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На юге Москвы подошел к концу капитальный ремонт Новоданиловской набережной. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, специалисты заменили на набережной гранитную облицовку и поврежденные элементы чугунного ограждения. Также на объекте сделали расшивку швов.

Заммэра уточнил, что работы проводились на Тульском сходе набережной в дневное время с минимальным привлечением специальной техники.

— Гранитный пандус для спуска оборудовали металлическим поручнем и установили новый колясочный спуск, восстановили бетонные конструкции и плиты покрытия схода, — подытожил Бирюков.

До этого сообщалось, что специалисты завершат пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений Москвы к началу октября. С помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет.