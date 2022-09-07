Строительство пожарного депо в поселении Рязановское завершится до конца нынешнего года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В деревне Никульское поселения Рязановское в Новой Москве возводится пожарное депо на четыре машины. Об этом в среду, 7 сентября, рассказали в пресс-службе Департамента развития новых территорий столицы.

По словам главы ведомства Владимира Жидкина, площадь объектов составит три тысячи квадратных метров. Территория, которая прилегает к будущему депо, будет благоустроена. Строительство планируется завершить до конца 2022 года.

На объекте появится водозаборный узел и комплекс сооружений очистки сточных вод. Качественное обслуживание транспорта будет обеспечивать гараж для пожарной техники.

Жидкин напомнил, что количество пожарных и спасателей выросло в Новой Москве почти в четыре раза за последнее десятилетие.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Новой Москве продолжится строительство пожарных депо в рамках государственной программы «Безопасный город». По его словам, в течение года планируется завершение двух пожарных депо. Они расположатся в поселениях Рязановском и Нефедовском.