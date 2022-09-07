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Ефимов: Объем выручки резидентов технополиса «Москва» вырос на четверть

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Объем выручки резидентов технополиса «Москва» вырос на четверть
Фото: Пресс-служба

По итогам первого полугодия объем выручки компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» превысил 17 миллиардов рублей. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За первую половину 2022 года резиденты особой экономической зоны Москвы заработали свыше 17 миллиардов рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2021 года, — сказал заммэра.

Он уточнил, что такой рост связан с возросшим спросом на продукцию московских компаний, а также расширением их производственных площадок. Лидирующие позиции по объемам выручки за два квартала занял сектор медицинского оборудования и биофармы.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в тройку лидеров также вошли информационно-коммуникационные компании. В настоящее время статусом резидента ОЭЗ обладают 90 компаний.

При этом с начала своей деятельности они суммарно заработали свыше 158 миллиардов рублей, резюмировал гендиректор технополиса Геннадий Дегтев.

До этого Ефимов сообщил, что резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» в январе–июне создали более 700 новых рабочих мест. Овчинский уточнил, что больше всего новых рабочих мест в первой половине 2022 года обеспечили компании, занятые в отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации.

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