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Fashion-маркет в рамках фестиваля «День города» пройдет в центре Москвы

Евгений Белоусов
Город
Fashion-маркет в рамках фестиваля «День города» пройдет в центре Москвы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

В рамках фестиваля «День города» на Тверском бульваре 9, 10 и 11 сентября пройдет fashion-маркет. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Гостей будут ждать не только оригинальная одежда локальных брендов и аксессуары от российских дизайнеров, советы визажистов и барберов, но и особое пространство, где будет царить атмосфера творчества и ярких идей.

В дни праздника на Тверском бульваре пройдут более 30 лекций, на которых расскажут о работе дизайнеров, путях реализации идей, познакомят с новыми тенденциями и современными направлениями.

Кроме того, 90 дизайнеров познакомят гостей с капсульными коллекциями и специальными моделями, которые посвящены Москвы. Владельцы домашних животных смогут позаниматься со своими любимцами на кинологической площадке вместе с опытными дрессировщиками.

Также на площадке будут работать буккроссинг и локация для игр. Помимо этого, в лаундж-зоне будет место, чтобы отдохнуть, послушать музыку и лекции дизайнеров, почитать или пообщаться с друзьями, а особое праздничное настроение на площадке создадут DJ-сеты.

В честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября в Москве пройдет фестиваль «День города». Так, посетители Тверской площади познакомятся с секретами пейзажной живописи и творчеством Архипа Куинджи, а на Тверском бульваре 90 российских дизайнеров представят свои коллекции.

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