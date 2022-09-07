Москвичам рассказали, как можно потратить баллы программы «Миллион призов»

Фото: Depositphotos

Жители Москвы могут потратить баллы программы «Миллион призов» на спортивные товары и предметы для поддержания здоровья.

С помощью баллов также можно оплатить часть стоимости абонемента в фитнес-клуб.

Получить три, четыре, пять и десять тысяч баллов смогут жители столицы, которые примут участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве.

Потратить выигрыш можно будет у любого из 170 партнеров программы.

Москвичи смогут приобрести одежду и обувь для домашних тренировок, витамины, полезные добавки и абонемент в спортивный зал в Троицке, передали на официальном портале мэра столицы.

Москвич Борис Цветков в прошлом году после выборов принял участие в акции «Миллион призов», где выиграл автомобиль. В эфире «Соловьев Live» он заявил о намерении повторно принять участие в розыгрыше в этом году.

В ходе беседы с журналистом Цветков рассказал, как принял участие в акции. По его словам, он выбрал день голосования, пришел на участок и потом получил уведомление о выигрыше. Ему задали вопрос, примет ли он участие в предстоящих выборах муниципальных депутатов Москвы, на что он дал положительный ответ.