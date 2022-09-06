Выигравший машину в акции «Миллион призов» москвич планирует еще раз проголосовать онлайн

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвич Борис Цветков в прошлом году после выборов принял участие в акции «Миллион призов», где выиграл автомобиль. В эфире «Соловьев Live» он заявил о намерении повторно принять участие в розыгрыше этом году.

В ходе беседы с журналистом Цветков рассказал, как принял участие в акции. По его словам, он выбрал день голосования, пришел на участок и потом получил уведомление о выигрыше. Ему задали вопрос, примет ли он участие в предстоящих выборах муниципальных депутатов Москвы, на что он дал положительный ответ.

— Ну конечно, попытаем судьбу. Все может быть, — цитирует Цветкова журналист Владимир Соловьев в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что жители столицы, выигравшие баллы программы «Миллион призов», смогут обменять их на различные товары или подойти к вопросу нестандартно, например, организовать свидание мечты. Так, партнеры программы предоставят москвичам широкий выбор вариантов для подарка для второй половины.

Кроме того, москвичи смогут потратить выигранные баллы на покупку билетов на спектакли петербургского Мариинского театра. Для этого необходимо ввести соответствующий промокод при оформлении билета.