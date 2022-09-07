Новые дороги проложат к садовым товариществам в Москве до конца года

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Более десяти километров автодорог к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) введут в эксплуатацию до конца года. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что речь идет в том числе о подъездной дороге к СНТ «Богдановка» и «Простоквашино» возле деревни Богдановки городского округа Чехов Московской области, протяженность которой составит более километра.

Кроме того, будет открыта подъездная дорога к деревне Дудкино и прилегающим СНТ поселения Мосрентген протяженностью 1,4 километра.

Также до конца года будет завершено строительство подъездной автодороги к СНТ «Осень» возле деревни Бельское Талдомского городского округа. Ее протяженность составит 1,5 километра.

— Таким образом, протяженность подъездных дорог до конца нынешнего года должна увеличиться более чем на 10 километров. С учетом того что многие москвичи — садоводы, пенсионеры — живут в своих домах в СНТ круглый год, их поездки станут намного удобнее и комфортнее, — приводит слова Жидкина официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что реконструкцию Проектируемого проезда № 1 — магистральной улицы районного значения — проведут в Люблине.