Горожане выбрали самые красивые мосты, набережные и фонтаны Москвы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В проекте «Активный гражданин» завершается серия голосований «Лето активного гражданина», в рамках которой жители столицы выбрали свои любимые места в городе. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего в проекте стартовало 14 голосований, три из них были посвящены набережным, фонтанам и мостам. Так, одними из самых популярных стали Крымский и Живописный мосты, а также парящий мост над Москвой-рекой в парке «Зарядье».

Самой любимой среди москвичей стала Кремлевская набережная. Второе место заняла Воробьевская, а закрыла тройку лидеров — Крымская набережная. Среди фонтанов все лидирующие строчки заняли сооружения на ВДНХ. Так, наиболее востребованными среди москвичей оказались фонтаны «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что москвичи выбрали лучшие площадки для спортивного отдыха и пункты проката в парках города. Так, среди лидеров оказался веревочный парк Sky Town на ВДНХ. Следом идет вейк-парк в парке «Сокольники», а на третьем месте расположилась троллейная трасса в парке Олимпийской Деревни.