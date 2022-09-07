Финансовый консультант предположил, что в России вырастет число квалифицированных инвесторов

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Решение ЦБ РФ ограничить продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран может привести к росту количества желающих получить статус квалифицированного инвестора. Такое заявление сделал независимый финансовый консультант Андрей Гончар.

По его словам, в ближайшие годы вырастет число россиян, которые хотят получить статус квалифицированного инвестора и продолжать приобретать иностранные ценные бумаги через российского брокера.

При этом эксперт добавил, что статус квалифицированного инвестора, который присваивается в соответствие с тем или иным критерием, не всегда дает четкое определение, что инвестор, который имеет этот статус, действительно разбирается в фондовом рынке и лучше понимает все риски, передает РИАМО.

Накануне сотрудники Центробанка сообщили, что с 1 октября 2022 года будет ограничена продажа неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран. Новое предписание Банк России уже направил брокерам, передает Царьград.

27 августа сообщалось, что ЦБ выдал разрешение кредитным организациям продавать населению России наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля из различных источников.