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Андрей Бочкарев: Более 250 разрешений на строительство в Москве получили инвесторы с начала года

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Более 250 разрешений на строительство в Москве получили инвесторы с начала года
Фото: Пресс-служба МУФ

С начала текущего года инвесторам выдали 268 разрешений на строительство в Москве более чем 9,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Только с начала этого года девелоперы получили 268 разрешений на возведение свыше 9,1 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения, — заявил он.

По словам заммэра, это свидетельствует о том, что благодаря созданному в последнее время в Москве благоприятному инвестиционному климату девелоперы даже в нынешней непростой обстановке приступают к рассчитанным на несколько лет вперед градостроительным проектам.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, инвесторы показывают стабильно высокий уровень ввода недвижимости.

— Инвесторы не только активно заявляют новые проекты, но и своевременно реализуют уже начатые, ответственно относясь к обязательствам перед дольщиками и городом, — сказал он.

Войстратенко констатировал, что с начала года инвесторы получили 179 разрешений на ввод в эксплуатацию недвижимости общей площадью более 5,9 миллиона квадратных метров.

До этого Бочкарев сообщил, что с начала этого года столица одобрила строительство 17,5 миллиона квадратных метров недвижимости, что говорит о сохранении интереса инвесторов.

Строительство Инвестиции Андрей Бочкарев
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