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Врач пояснила, почему рыжие волосы менее подвержены седине

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснила, почему рыжие волосы менее подвержены седине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

У рыжих людей в структуре волоса практически отсутствует определенный пигмент — эумеланин, благодаря чему они меньше подвержены седине. Об этом рассказала врач-сексолог, психотерапевт Диана Генварская.

— Цвет волос определяют два пигмента — эумеланин и феомеланин. Если в структуре волос преобладает эумеланин, то будут темные волосы, если феомеланин, то будут волосы с рыжим оттенком. У рыжих людей в структуре волоса эумеланина практически нет, — пояснила Генварская в комментарии РИАМО.

В связи с этим рыжие волосы медленнее седеют и теряют пигмент. Чаще всего у рыжих с возрастом цвет волос меняется от ярко-рыжего до бледно-золотистого.

Врач добавила: чем старше человек, тем меньше феомеланина производят волосяные фолликулы.

Ранее Диана Генварская сообщила, что дети с рыжим цветом волос более подвижны из-за переизбытка эндорфина, что проявляется в ярко выраженном эмоциональном поведении.

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