Полицейские задержали афериста, лишившего пенсионерку последних сбережений

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

В столице задержали злоумышленника, который обманом выманил у пенсионерки 30 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 7 сентября.

По его словам, 85-летней обманутой вкладчице одной из финансовых пирамид позвонил злоумышленник и представился сотрудником фирмы, которая занимается возвратом денег для таких людей.

Молодой человек сообщил, что может помочь старушке в ее беде, но услуга будет стоить 104 тысячи рублей. После того как пенсионерка отказалась, злоумышленник предложил для начала перевести 30 тысяч, а остальное отдать после получения компенсации. Все взвесив, старушка согласилась.

Пожилая москвичка сняла в банкомате последние сбережения и отдала их мошеннику, который, как потом выяснилось, потратил их по собственному усмотрению.

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Вскоре пенсионерка поняла, что ее опять обманули и обратилась в полицию.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленника задержали в центре Москвы. Им оказался 26-летний местный житель. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

5 сентября в столице задержали «колдунью», которая обманула пенсионерку на полмиллиона рублей.