Собянин: Москва обеспечит детей с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы

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Власти города обеспечат всех столичных детей, у которых был выявлен диабет первого типа, бесплатными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 сентября.

— В отличие от классических глюкометров с тест-полосками, эти приборы могут круглосуточно отслеживать показатель уровня глюкозы и информировать о его критическом снижении или повышении, — сказал он.

Глава города добавил, что также будут расширены способы получения соответствующего рецепта. По его словам, раньше документ могли выдать только после решения врачебной комиссии, что существенно снижало доступность. Сегодня получить рецепт можно у лечащего врача-эндокринолога, отметил мэр в своем Telegram-канале.

2 сентября Сергей Собянин сообщил, что средний срок ожидания планового амбулаторного приема врачей в Москве составляет три дня, что в 10 раз быстрее, чем в Берлине, и в 33 раза быстрее, чем в «крутейшем» Лондоне. По его словам, российская столица за последние 10 лет прошла такой путь развития сфер деятельности, который другие города мира проходят столетиями.