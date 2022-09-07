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Андрей Бочкарев: На Варшавском шоссе построят многофункциональный комплекс с детским садом

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: На Варшавском шоссе построят многофункциональный комплекс с детским садом
Фото: stroi.mos.ru

Жилой комплекс с детским садом на 50 мест построят в Южном Чертанове. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, комплекс постоят на Варшавском шоссе рядом со станцией метрополитена «Аннино».

К настоящему моменту проект уже был согласован. Начало строительства начнется в ближайшее время.

Как отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, комплекс будет включать в себя не только жилье и дошкольное образовательное учреждение, но и апартаменты.

В здании из шести жилых секций будет насчитываться 639 квартир. Отдельный комплекс из четырех блоков вместит 746 апартаментов.

В свою очередь генеральный директор компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова добавила, что территорию рядом с комплексом планируется благоустроить. Там появятся игровые площадки, газоны и малые архитектурные формы.

До этого Бочкарев рассказал, что с начала этого года столица одобрила строительство 17,5 миллиона квадратных метров недвижимости, что говорит о сохранении интереса инвесторов.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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