Москва выставила на торги два нестационарных объекта под открытие продуктовых магазинов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Город выставил на открытые аукционы два нестационарных объекта под размещение продуктовых магазинов в районе Ясенево и поселении Десеновском. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Продуктовые магазины шаговой доступности относятся к объектам социально-бытовой инфраструктуры города, которые наиболее востребованы среди жителей районов, — сказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Площадь обоих лотов составила 56,5 квадратного метра. В них предприниматели смогут оборудовать все необходимые для продажи помещения: торговые залы, зоны для хранения товара и так далее.

Заявочная кампания на участие в аукционе продлится до 23 сентября. Принять участие в торгах можно будет 28 сентября на электронной площадке «Росэлторг». Отмечается, что для участия в них потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что город выставил на торги четыре земельных участка в ТиНАО. Там можно будет построить частные дома. Подать заявку на приобретение территорий можно до 12 сентября.