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Автомобиль загорелся на МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль загорелся на МКАД
Фото: Пресс-служба столичного дептранса
Россия, Московская область, Реутов, МКАД, 3-й километр Карта всех событий

На Московской кольцевой автодороге загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 7 сентября.

Возгорание произошло на внутренней стороне третьего километра МКАД после развязки с шоссе Энтузиастов. На месте работают экстренные службы города.

Движение на участке дороги затруднено и осуществляется по четырем полосам из пяти, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло во вторник, 6 сентября. В результате столкновения пострадало пять человек.

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