Автомобиль загорелся на МКАД

На Московской кольцевой автодороге загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 7 сентября.
Возгорание произошло на внутренней стороне третьего километра МКАД после развязки с шоссе Энтузиастов. На месте работают экстренные службы города.
Движение на участке дороги затруднено и осуществляется по четырем полосам из пяти, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Другое ДТП произошло во вторник, 6 сентября. В результате столкновения пострадало пять человек.