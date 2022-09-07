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Приметы и советы

Терапевт Пигарева дала советы, как не заболеть в начале осени

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт Пигарева дала советы, как не заболеть в начале осени
Фото: shutterstock

Врач-терапевт, заведующая отделением Клинической диетологии ГКБ им. Виноградова Юлия Пигарева дала советы, как не заболеть в период, пока не включили отопление.

Согласно ГОСТу и СанПиН, допустимая температура воздуха в жилом помещении в холодное время года — 18–24 градуса.

Длительное пребывание в помещении, температура воздуха в котором ниже допустимых значений, грозит излишней потерей тепла и снижением иммунитета, могут обостриться воспалительные процессы и хронические заболевания.

— Чтобы до этого не доводить и пережить неотапливаемый период без проблем со здоровьем, одевайтесь теплее, чем обычно, и больше двигайтесь, ешьте горячую пищу и пейте согревающие чаи, — пояснила она в комментарии МИР 24.

Физиологи отмечают, что одеваться в этот период нужно так, словно уже наступила зима. Организм еще не адаптировался к холодам, поэтому ему как никогда нужна помощь. Термобелье, пушистые свитера, теплые носки — эти вещи стоит носить сейчас.

Накануне сообщалось, что в Подмосковье проводятся пробные запуски тепла в батареи: в системы отопления многоквартирных домов подается вода 60–70 градусов с целью проверки надлежащей работы коммуникаций, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В начале осени в рацион необходимо включить продукты, которые смогут поддерживать иммунную систему в надлежащем состоянии. В частности, к ним относятся фрукты и овощи, содержащие клетчатку, а также кисломолочные продукты. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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