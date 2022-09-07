«Еле добралась домой»: Костенко рассказала о проблемах со здоровьем на фоне слухов о разводе с Тарасовым

Фото: Вечерняя Москва

Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко сообщила поклонникам, что испытывает проблемы со здоровьем.

По словам модели, ей стало плохо во время лекции в школе «Останкино». Во время поездки на такси домой девушка регулярно засыпала и испытывала головную боль.

Костенко добавила, что изначально она почувствовала изменения в своем эмоциональном состоянии, но списала это на осеннюю хандру.

— Я поняла, что просто не могу отсидеть оставшийся час. И да, я еще кормлю сына. Еле добралась домой. В такси проваливалась в сон, и он этого голова еще тяжелее, — рассказала супруга футболиста.

Она подытожила, что семья дома встретила ее с волнением. Сын ожидал от матери внимания, однако Костенко даже не смогла взять его за руку из-за плохого самочувствия, передает Пятый канал.

В последнее время в СМИ расходятся слухи о разногласиях между Костенко и Тарасовым. При этом сами возлюбленные эту информацию никак не комментируют.

Недавно Костенко возмутилась посыпавшимися на нее обвинениям в социальных сетях. По ее словам, фанаты начали ей отправлять снимки похожих на нее обнаженных девушек с сайтов для взрослых, обвиняя в изменах мужу и эскорте.