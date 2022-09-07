Ефимов: 99 процентов имущественно-земельных торгов в Москве проводится онлайн

Фото: Пресс-служба

Почти 100 процентов имущественно-земельных торгов в столице проводится в электронном формате. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 7 сентября.

— Сегодня все торги, кроме реализации земель под строительство частных жилых домов, проводятся онлайн. Электронные аукционы востребованы у горожан и бизнеса. Всего с начала 2022 года мы реализовали более 6 тысяч объектов, а количество участников торгов превысило 46 тысяч, что сопоставимо с данными за аналогичный период в 2021 году и на 60 процентов превышает показатели 2020 года, — отметил он.

Информация о выставленной на торги столичной собственности публикуется в разделе «Имущество от города» инвестиционного портала Москвы. По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, в текущем году предприниматели приобрели 590 помещений под ведение бизнеса, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

При этом популярностью на городских торгах стабильно пользуются и машино-места. В свою очередь заместитель руководителя городского департамента информационных технологий Роман Урнышев добавил, что в разделе «Аналитика» в карточках объектов публикуются обезличенные геоаналитические сведения о численности населения, а также половозрастная структура людей, проживающих на выбранной территории.

Это позволяет подобрать место, наиболее подходящее под задачи конкретного бизнеса. Раздел «Имущество от города» является самым востребованным на портале: только с начала этого года его посетили около 300 тысяч раз.

До этого Щербаков рассказал о выставлении на торги двух помещений под открытие цветочных магазинов на юге столицы.