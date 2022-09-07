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Ресторатор оценил перспективность фудтраков в России

Ирина Игнатенко
Общество
Ресторатор оценил перспективность фудтраков в России
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На фоне нынешней экономической ситуации рынок фудтраков очень перспективен. Об этом сообщил ресторатор, основатель сети ресторанов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

— Рынок фудтраков очень интересен. У тебя есть фургончик, и, если он не работает, ты не платишь аренду. И если где-то поток посетителей снизился, ты можешь переставить его в другое место – туда, где он высок. Считаю это направление перспективным, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Миронов рассказал, что в настоящее время несколько российских компаний занимаются производством фудтраков и их оснащением. Предприниматель при этом должен соблюсти все нормы пожарной безопасности и СанПиН.

Ранее в Подмосковье запустили новую программу льготного кредитования «Фудтрак». Предприниматели могут получить льготный заем на срок до трех лет по ставке 8 процентов годовых. Целью займа должно быть приобретение фудтрака. Максимальный размер кредита — пять миллионов рублей, передает «360».

17 августа в Москве прошел форум «Навыки будущего». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал об антикризисных решениях в секторе предпринимательства и тенденциях рынка труда.

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