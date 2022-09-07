Проезд по Западному скоростному диаметру для ветеранов будет бесплатным 8 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ветераны Великой Отечественной смогут проехать по Западному скоростному диаметру бесплатно 8 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».

— Все категории ветеранов могут бесплатно перемещаться по ЗСД на автомобиле, причем непосредственное управление автомобилем необязательно. Достаточно того, чтобы ветеран просто находился в автомобиле, — сообщили в пресс-службе компании изданию «Невские новости».

Тем, кто собирается воспользоваться этой акцией, посоветовали ехать без транспондера.

Подобные акции для ветеранов проводят также в День Победы, День снятия блокады Ленинграда и другие памятные даты.

Открывшийся в районе пересечения МКАД с улицей Верхние Поля путепровод улучшит транспортное обслуживание для 700 тысяч москвичей. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.