Ракова рассказала об уникальной программе обучения сотрудников скоропомощных комплексов

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Сотрудники будущих скоропомощных стационарных комплексов столицы пройдут обучение по более чем 70 направлениям. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 7 сентября.

— Помимо прохождения образовательных программ, все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют навыки работы в команде, — сказала она.

Заммэра добавила, что специалисты будут проходить обучение в разных форматах и на разных площадках. На данный момент обстановка реального приемного отделения воссоздана на полигоне для тренировки скоропомощных бригад в Сокольниках. Он оснащен более чем 200 единицами необходимого оборудования.

Ракова отметила, что одним из важнейших этапов в ходе обучения станет отработка протокола медицинской оценки пациентов. Кроме того, сценарии занятий построены таким образом, что будущие специалисты смогут отработать различные ситуации. Например, внезапное отключение электроэнергии, поступление пациента в тяжелом состоянии и так далее.

До этого Анастасия Ракова сообщила, что почти три тысячи сотрудников поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт, прошли обучение на базе Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы в 2022 году. Она пояснила, что в рамках обучения специалисты изучают актуальную информацию по нескольким медицинским направлениям.