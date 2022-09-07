Работы выпускников 14 художественных вузов представят в парке «Зарядье»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

В парке «Зарядье» 10 сентября стартует проект «Выпуск-2022», где горожане смогут увидеть работы выпускников 14 художественных вузов столицы. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— «Выпуск-2022» — это возможность в одном месте увидеть тех, кто будет задавать художественное направление дизайна, моды, гейм-индустрии, медиа. Тех, кто будет создавать новые визуальные образы столицы и России, — сказал директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Отмечается, что экспозиция разместится в трех пространствах парка. Всего будет представлена 471 работа от 171 студента. Москвичи смогут увидеть различные художественные школы, направления, техники и жанры искусства. Посетить мероприятие можно до 6 ноября, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в Доме Нижегородской области 15 сентября начнет работу выставка «Нижний Новгород — вдохновение русских художников». В ее экспозиции будет представлено 65 репродукций художников XIX–XX веков. Так, москвичи смогут увидеть картины «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», «Утро в сосновом лесу», «Аленушка» и другие.