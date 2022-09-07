Газопроводы Северного Тушина заменили умными запорными устройствами

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

Столичные газовики заменили два запорных устройства на газопроводах среднего давления на улице Героев-Панфиловцев. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что оборудование подключили к автоматизированной системе управления, что обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение более 1900 потребителей.

Благодаря автоматизированной системе можно управлять запорными устройствами из центральной диспетчерской Мосгаза, а инциденты локализуются за полторы минуты вместо двух часов.

Всего с начала текущего года специалисты 85 таких крановых узлов на газораспределительных сетях города, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне специалисты Мосгаза завершили реконструкцию подземного распределительного газопровода в столичном районе Марфино. Работы велись на участке от улицы Комдива Орлова до Ботанической улицы. При этом на время работ жителей не отключали от подачи газа. Общая протяженность нового газопровода составила около 1,5 километра.