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Движение на МКАД восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на МКАД восстановили после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Движение на внутренней стороне МКАД восстановлено после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 7 сентября.

— Движение восстановлено, — передал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло на 3 километре Московской кольцевой автодороги, после развязки с шоссе Энтузиастов. В потоке загорелся автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

Еще одно ДТП произошло во вторник, 6 сентября. В результате аварии пострадало пять человек.

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