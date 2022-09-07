Движение на МКАД восстановили после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Движение на внутренней стороне МКАД восстановлено после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 7 сентября.

— Движение восстановлено, — передал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло на 3 километре Московской кольцевой автодороги, после развязки с шоссе Энтузиастов. В потоке загорелся автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

Еще одно ДТП произошло во вторник, 6 сентября. В результате аварии пострадало пять человек.