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Сергунина: Дом культуры ВДНХ получил статус памятника архитектуры

Анастасия Колоскова
Город
Сергунина: Дом культуры ВДНХ получил статус памятника архитектуры
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
проспект Мира, домовладение 119, строение 84.  Карта всех событий

Дом культуры на ВДНХ признан объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, здание было построено в стиле советского неоклассицизма в 1954 году по адресу: проспект Мира, домовладение 119, строение 84.

— Именно этот павильон стал прообразом многих домов культуры, которые строили после 1954 года по всей территории СССР. Пять лет назад его отреставрировали — обновили инженерные системы, восстановили сцену с танцевальной площадкой и лепнину, а теперь завершена процедура признания исторического здания памятником архитектуры, — отметила заммэра.

Фасады и интерьеры павильона украшает лепнина. Также в здании сохранилась бронзовая люстра с хрусталем, которая находится в зрительном зале. Специалисты воссоздали люстры в фойе, а также отреставрировали филенчатые двери и деревянные панели на стенах.

Сергунина: Дом культуры ВДНХ получил статус памятника архитектуры Фото: Департамент культурного наследия Москвы

Одним из главных помещений здания является двусветный парадный вестибюль с ордерной колоннадой. Второй этаж ограждает выполненная в классическом стиле балюстрада.

Дом культуры стал площадкой для проведения концертов, лекций, спектаклей, творческих вечеров и детских праздников.

В настоящее время павильон остается одной из главных событийных площадок ВДНХ.

До этого Мосгорнаследие утвердило предмет охраны универмага на Красной Пресне (дом 48/2, строение 2), который является первым конструктивистским строением братьев Леонида и Виктора Весниных.

Департамент культурного наследия города Москвы Наталья Сергунина ВДНХ
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