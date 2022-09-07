Парад судов пройдет в Москве 10 сентября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В рамках мероприятий в честь Дня города в Москве 10 сентября проведут Парад судов. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Столица отмечает свой 875-й День рождения — в эти выходные жителей ждет обширная программа, включая традиционный Парад судов. Речной транспорт пользуется большой популярностью в городе, поэтому по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы будем и дальше его развивать, — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

Он добавил, что бесплатные билеты на парад горожане могут получить на сайте «Суда сюда!» от «СберТройки» с помощью промокода sudasuda.

В департаменте уточнили, что парад продлится с 10 до 11 часов. Посадка для формирования колонны начнется за 1,5 часа до начала. Речная прогулка стартует от Новоспасского моста и пройдет через весь центр Москвы.

Участники смогут увидеть главные достопримечательности города — Кремль, парк Зарядье, Храм Христа Спасителя и Парк Горького. В общей сложности для желающих доступно 1600 билетов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фестиваль «День города» пройдет в честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября. На праздничных площадках, которые будут работать по всей столице, можно будет посмотреть выступления артистов, поучаствовать в мастер-классах, попробовать блюда от шеф-поваров и посмотреть любимые фильмы.