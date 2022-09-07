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Новый жилой комплекс построят на Саввинской набережной в Хамовкниках

Лейла Алиева
Город
Новый жилой комплекс построят на Саввинской набережной в Хамовкниках
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Саввинская набережная, 27 Карта всех событий

На Саввинской набережной в столичном районе Хамовники появится новый жилой комплекс. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Фасады представляют собой сочетание стекла, теплого металла и светлого материала — камня или фибробетона. Причудливые формы-«чаши» — аллюзия к золоту куполов Новодевичьего монастыря и к его мягким, полукруглым очертаниям. Их бионические формы также напоминают лепестки растений, будто растущих из воды. Проект прошел экспертизу и получил положительное заключение Москомархитектуры, — рассказал он.

Новый жилой комплекс построят на Саввинской набережной в Хамовкниках Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Для отделки здания специалисты применят металлические кассеты с декоративным покрытием, крупноформатные элементы из стеклофибробетона. Общая площадь шестиэтажного комплекса составит 22,4 квадратных метра. Для жильцов также обустроят спа-комплекс с 25-метровым бассейном, а на первом этаже разместится библиотека, бизнес-лаундж с отдельными переговорными, зимний сад, а также ресторан с открытой террасой.

До этого стало известно, что специалисты Москомархитектуры с сентября 2021 года выдали и согласовали более 550 пакетов документов для строительства и реконструкции школ и детских садов.

Так, с сентября прошлого года сотрудники комитета выдали 441 градостроительный план земельного участка, оформили 47 свидетельств об архитектурно-градостроительном решении для школ, 55 таких документов — для детсадов.

Строительство Район Хамовники Москва
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