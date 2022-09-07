Появились подробности о найденном в багажнике такси трупе

Фото: СК РФ

Появились подробности о найденном в багажнике трупе мужчины с огнестрельным ранением в голову, который обнаружили в подмосковной деревне Дубинино. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 7 сентября.

По ее словам, водитель такси поссорился не с автомобилистом на дороге, как сообщалось ранее, а с пассажиром, которого подозреваемый забрал утром 7 сентября с железнодорожной станции. Ранее мужчины были знакомы, и конфликт возник из-за денежного долга. В ходе ссоры таксист выстрелил в пассажира. Мужчина скончался на месте.

Злоумышленник спрятал тело в багажник, чтобы скрыть улики.

По дороге машину остановили сотрудники ГИБДД. Однако таксист смог скрыться от сотрудников правоохранительных органов, избавиться от тела и выбросить орудие убийства.

Несмотря на все попытки замести следы, злоумышленника задержали. Им оказался мужчина 1968 года рождения.

Следственный комитет в скором времени будет ходатайствовать перед судом об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Подмосковная прокуратура в свою очередь поставила ход и результаты расследования под свой контроль.

Еще одно убийство произошло в Подмосковье 13 августа. Молодой человек забил знакомую молотком до смерти за отказ дать денег в долг.