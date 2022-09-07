Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появились подробности о найденном в багажнике такси трупе

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности о найденном в багажнике такси трупе
Фото: СК РФ

Появились подробности о найденном в багажнике трупе мужчины с огнестрельным ранением в голову, который обнаружили в подмосковной деревне Дубинино. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 7 сентября.

По ее словам, водитель такси поссорился не с автомобилистом на дороге, как сообщалось ранее, а с пассажиром, которого подозреваемый забрал утром 7 сентября с железнодорожной станции. Ранее мужчины были знакомы, и конфликт возник из-за денежного долга. В ходе ссоры таксист выстрелил в пассажира. Мужчина скончался на месте.

Злоумышленник спрятал тело в багажник, чтобы скрыть улики.

По дороге машину остановили сотрудники ГИБДД. Однако таксист смог скрыться от сотрудников правоохранительных органов, избавиться от тела и выбросить орудие убийства.

Несмотря на все попытки замести следы, злоумышленника задержали. Им оказался мужчина 1968 года рождения.

Следственный комитет в скором времени будет ходатайствовать перед судом об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Подмосковная прокуратура в свою очередь поставила ход и результаты расследования под свой контроль.

Еще одно убийство произошло в Подмосковье 13 августа. Молодой человек забил знакомую молотком до смерти за отказ дать денег в долг.

Подмосковье Оружие Солнечногорск Московская область Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте