Сенатор Святенко: Вложения в туротрасль дадут мультипликативный эффект для экономики Москвы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Внутренний туризм предоставляет большие перспективы для столичного бизнеса, и государственные вложения в восстановление туротрасли окажут мультипликативный эффект для всей экономики города. Об этом сообщила представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Сейчас в Москве запущены комплексные меры по поддержке туротрасли, которая существенно пострадала сначала от пандемических ограничений, а затем от внешнеполитической ситуации в мире. Правительство Москвы оказывает как финансовую поддержку компаниям, занятым в этом секторе, так и внедряет стимулирующие меры, которые качественно изменят туристические возможности нашего города, — сказала сенатор.

Она привела в пример грантовую программу для организаторов мероприятий в сфере делового и молодежного туризма, которые могут получить компенсацию затрат до 10 миллионов рублей на аренду помещений, а также техническую составляющую и по другим факторам. Святенко подчеркнула, что для этого мероприятия должны посетить не менее 100 человек, минимум пятая часть из которых должна остановиться в гостиницах Москвы.

По словам сенатора, столица продолжает привлекать креативный сектор для развития индустрии гостеприимства. Так, 15–16 октября пройдет туристический хакатон Moscow Travel Hack 2022. В рамках мероприятия 40 команд по пять человек будут разрабатывать решения для улучшения сервиса Russpass. Призовой фонд соревнования составит 2,5 миллиона рублей.

Инна Святенко подчеркнула, что разнообразие форматов поддержки дает мультипликативный эффект для экономики.

— Чем шире поле возможностей, тем больше специалистов включаются в решение задач турсектора, тем востребованней предпринимательская инициатива, — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».

Накануне президент России Владимир Путин призвал сделать путешествия по России более доступными. По его словам, граждане с разными доходами должны иметь самые широкие возможности для путешествий по стране.