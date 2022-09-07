Людмила Гусева: Антикризисная поддержка в рамках курса на импортозамещение стимулирует столичный бизнес

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Взятый курс на импортозамещение стимулирует столичных предпринимателей начинать новый и развивать уже имеющийся бизнес в освободившихся от иностранных компаний ниш. Об этом сообщила депутат Московской городской думы, председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева в среду, 7 сентября.

— В Москве антикризисными мерами поддержки воспользовались порядка 11 тысяч организаций. Актуальность и востребованность этих мер обусловлена и взятым курсом на импортозамещение, и тем, что после ухода иностранных компаний с российского рынка многие ниши для старта и развития бизнеса стали свободны, — отметила она.

По словам депутата, благодаря таким мерам столица смогла оперативно переориентироваться и не допустить массовых увольнений из уходящих с российского рынка компаний, а также сохранить стабильность во многих отраслях.

Гусева также добавила, что даже в кризисный период предпринимательская инициатива в городе оставалась одним из двигателей экономики. Так, на данный момент число небольших компаний составляет 772,8 тысячи и продолжает расти, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за полгода столичные власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу около 22 миллиардов рублей. С их помощью предприниматели могут создать новые рабочие места и заниматься импортозамещением.