Собянин рассказал о поддержке занимающихся импортозамещением бизнесменов

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Почти за полгода власти Москвы выделили на помощь малому и среднему бизнесу около 22 миллиардов рублей. Эти предприниматели создают новые рабочие места и занимаются импортозамещением. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Поддерживаем тех, кто расширяет свой бизнес, открывает импортозамещающие производства и создает новые рабочие места. Мы продолжаем рассматривать заявки от предпринимателей и принимать новые, — заявил мэр.

По его словам, среди получателей городских грантов и льготных кредитов производители продуктов питания и одежды, научно-исследовательские компании, медицинские учреждения и детские центры, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что Агентству инноваций Москвы этим летом исполнилось десять лет. Оно было создано в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за полгода 11 тысяч новых пользователей зарегистрировались на столичном инвестиционном портале. Портал запустили в феврале 2014 года, с тех пор на него зашли более 16,8 миллиона раз. При этом число уникальных посетителей превысило 8,6 миллиона.