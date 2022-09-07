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Эксперт пояснила, чем опасно разрушение ледника в Западной Антарктиде

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт пояснила, чем опасно разрушение ледника в Западной Антарктиде
Фото: pixabay.com

Ледник в Западной Антарктиде разрушается вдоль подводного основания из-за повышения мировой температуры. Кандидат географических наук Мария Ананичева рассказала, чем опасно это явление.

Она отметила, что таяние льдов на полюсах сказывается на уровне мирового океана, так как в него поступает большое количество пресной воды. А это уже влияет на затопление прибрежных участков всех континентов. В России, например, в таком месте находится Санкт-Петербург.

— Это опасность. И это нужно учитывать, что там уровень океана будет повышаться, если будут такие процессы идти. А они будут идти. Постоянно, каждый год в Антарктиде откалываются большие куски шельфовых ледников от континента, — отметила она в комментарии Пятому каналу.

Кроме того, раскол ледника негативно скажется на живых организмах в океане, которые привыкли к определенному уровню солености воды.

Глобальное потепление, которое наблюдают ученые со всего мира, по-разному отразится на отдельных регионах России. О возможных вариантах развития событий рассказал научный руководитель Института глобального климата и экологии им. академика Ю. А Израэля Сергей Семенов.

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