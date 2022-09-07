Манижа вышла замуж за режиссера Ладо Кватанию

Фото: YouTube / Скажи Гордеевой

Свадьба участницы музыкального конкурса Евровидение-2021 Манижи и режиссера Ладо Кватании состоялась в Московской области. Об этом в социальных сетях сообщила журналистка Ксения Собчак.

— Прямо сейчас Манижа и режиссер Ладо Кватания обмениваются кольцами на Николиной горе в Подмосковье! Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит, — написала она в своем Telegram-канале, где также опубликовала фотографии молодоженов.

Певица для торжества выбрала пышное белое платье с длинной фатой, а ее избранник — классический черный костюм.

О предстоящей свадьбе артистки и режиссера стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Манижа поделилась с фанатами, что получила предложение руки и сердца, на которое ответила согласием. Она опубликовала фото со своим избранником, который нежно целует счастливо улыбающуюся девушку в щеку. На пальце у Манижи было заметно сверкающее кольцо.

Недавно Манижа рассказала об отмене своих концертов в Петербурге и Самаре. По словам артистки, запреты выступлений не смогут лишить ее права петь перед своими поклонниками.