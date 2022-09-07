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МИД: Россия внесла в черный список ряд представителей военной отрасли Евросоюза

Александр Афонин
В мире
МИД: Россия внесла в черный список ряд представителей военной отрасли Евросоюза
Фото: МИД РФ

Россия ограничила ряду представителей военной отрасли Евросоюза въезд на территорию страны в ответ на введенные ЕС санкции. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел в среду, 7 сентября.

— В стремлении сдержать развитие нашей страны, «наказать» ее граждан за поддержку независимого внешнеполитического курса Европейский союз продолжает политику односторонних ограничений. Такие нелегитимные с международно-правовой точки зрения действия сопровождаются беспрецедентной антироссийской риторикой, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения распространяются на высшее военное руководство объединения и высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран — членов Евросоюза. Кроме того, в черный список попали представители предприятий по производству военной техники, которые задействованы в поставках вооружения Украине, передает пресс-служба.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после выступлений ряда спикеров на Восточном экономическом форуме можно сделать вывод, что у антироссийских санкций все-таки есть плюс. По ее словам, многие страны Азии планируют начать развитие отношений с Россией.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия МИД РФ
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