Захарова назвала неожиданный плюс антироссийских санкций

Фото: МИД РФ

После выступлений ряда спикеров на Восточном экономическом форуме можно сделать вывод, что у антироссийских санкций все-таки есть плюс. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 7 сентября.

— Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций — больше друзей. Настоящих, — отметил она в своем Telegram-канале.

Пленарная сессия на Восточном экономическом форуме с участием президента России стартовала утром, 7 сентября. Уточняется, что мероприятие началось с задержкой в связи с продолжающейся встречей российского лидера с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Главные заявления Путина — в материале «Вечерней Москвы».

Российский президент прилетел во Владивосток 5 сентября. В ходе поездки он посмотрел военные командно-штабные учения «Восток-2022», а 7 сентября принял участие в Восточном экономическом форуме.