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Таксист, застреливший пассажира в Подмосковье, объяснил свой поступок. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Таксист, застреливший пассажира в Подмосковье, объяснил свой поступок. Видео
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Дубинино Карта всех событий

Появилась видеозапись допроса таксиста, который убил пассажира в подмосковном Солнечногорске, а после спрятал тело в деревне Дубинино. Кадры допроса опубликовала пресс-служба Следственного комитета России по Московской области в среду, 7 сентября.

На видеозаписи мужчина признается, что застрелил знакомого из-за долга. По словам таксиста, он сильно разозлился и потерял над собой контроль.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области

Убийство, о котором идет речь, произошло 7 сентября утром. В результате ссоры между таксистом и знакомым ему пассажиром из-за долга водитель выстрелил в пострадавшего, отчего последний скончался.

Шофер попытался спрятать тело убитого, но был замечен сотрудниками ГИБДД.

Подмосковье Такси Солнечногорск Московская область Убийства
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