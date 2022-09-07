Таксист, застреливший пассажира в Подмосковье, объяснил свой поступок. Видео

Появилась видеозапись допроса таксиста, который убил пассажира в подмосковном Солнечногорске, а после спрятал тело в деревне Дубинино. Кадры допроса опубликовала пресс-служба Следственного комитета России по Московской области в среду, 7 сентября.
На видеозаписи мужчина признается, что застрелил знакомого из-за долга. По словам таксиста, он сильно разозлился и потерял над собой контроль.
Убийство, о котором идет речь, произошло 7 сентября утром. В результате ссоры между таксистом и знакомым ему пассажиром из-за долга водитель выстрелил в пострадавшего, отчего последний скончался.
Шофер попытался спрятать тело убитого, но был замечен сотрудниками ГИБДД.