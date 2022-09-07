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Хиллари Клинтон рассказала, как однажды забыла дочь в Кремле

Анастасия Колоскова
Общество
Хиллари Клинтон рассказала, как однажды забыла дочь в Кремле
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Экс-кандидат в президенты Соединенный Штатов Хиллари Клинтон призналась, что во время давнего визита в Москву забыла свою дочь Челси в Кремле. Курьезной историей она поделилась в эфире вечернего шоу с Джимми Фэллоном, куда пришла вместе с дочерью.

— Мы взяли ее с собой в Россию во время государственного визита, когда Билл был президентом, и там было формальное прощание, нас с Биллом посадили в большой лимузин, чтобы отправить в аэропорт. Мы не знали, что мы оставили ее там, — рассказала бывшая первая леди США.

По ее словам, обнаружив, что девочка осталась в Кремле, они с супругом вернулись за ней. Женщина до сих пор с содроганием вспоминает, как забыла «своего единственного ребенка».

Клинтон выразила надежду, что Челси не помнит о произошедшем, так как считает этот опыт мог нанести ей травму, передает Пятый канал.

До этого «Вечерняя Москва» вспомнила топ-5 забавных историй с участием королевы великобритании Елизаветы II, которая этим летом отметила 70-летний юбилей со дня восшествия на престол.

Хиллари Клинтон Дети Кремль
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