Королевские забавы: топ-5 смешных случаев из жизни Елизаветы II

Фото: twitter/RoyalFamily

В Великобритании 2 июня начались пышные торжества в честь 70-летнего юбилея со дня восшествия на престол Елизаветы II. По случаю платинового юбилея правления британской королевы «Вечерняя Москва» вспоминает забавные истории с ее участием.

Приглашение на свадьбу

Однажды молодая пара забронировала мэрию Манчестера для проведения там церемонии бракосочетания. Местные чиновники предупредили жениха и невесту, что в выбранный ими день город посетит Елизавета II и в мэрии состоится мероприятие с ее участием. Молодые люди не растерялись и отправили в Букингемский дворец шуточное приглашение на свадьбу. К удивлению жениха и невесты, королева не только ответила на письмо с приглашением, но и пришла на церемонию, чтобы лично поздравить молодых.

Приветливый шотландец

В 1995 году Елизавета II отправилась в путешествие на яхте «Британия». В один из дней монархиня сошла на берег Шотландии, чтобы остаться там на несколько суток. Как-то утром, когда королева прогуливалась по шотландскому лесу, ей навстречу вышел местный житель. Поравнявшись, они поприветствовали друг друга традиционным «Good morning!» и последовали каждый своей дорогой. Спустя несколько шагов шотландец понял, что только что прошел мимо королевы, и воскликнул: «О, Господи!»

— Ну, не совсем, — ответила Елизавета.

Саудовский принц в Range Rover

Как-то раз Елизавета II давала аудиенцию в шотландском замке Балморал, расположенном на берегу реки Ди. Среди гостей был наследный принц Саудовской Аравии. В какой-то момент гостю с Ближнего Востока захотелось осмотреть территорию старинных монарших владений. Хозяйка замка решила сама провести экскурсию и усадила принца вместе с его переводчиком в свой Range Rover. Елизавета настолько резво вела свою машину по шотландским дорогам и так активно при этом что-то рассказывала, что в какой-то момент принц попросил ее чуть сбавить скорость и ехать осторожнее.

Розыгрыш американских туристов

В окрестностях Балморала с Елизаветой II произошел еще один комичный случай. Однажды она гуляла в расположенном недалеко от замка парке, облаченная в простую одежду, совсем не изобличавшую в ней королеву. В том же парке прогуливалась группа американских туристов. Завидев старушку, путешественники подошли к ней и сказали, что она очень похожа на даму, которая изображена на британских купюрах.

— Мне часто об этом говорят, — сказала Елизавета и продолжила свою прогулку.

«Нетактичный» премьер-министр

В 2015 году на Мальте проходил саммит государств — членов Британского содружества наций. На одном из неформальных вечеров 44-летний премьер-министр Канады Джастин Трюдо произнес речь в честь Елизаветы II. В своем тосте он упомянул, что является двенадцатым премьер-министром Канады, который служит в период правления Елизаветы. Королева увидела в этом нетактичный намек на свой возраст и ответила так:

— Спасибо, Джастин, что заставили меня почувствовать себя такой старой!

Справка «ВМ»

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Ее правление началось 8 февраля 1952 года, после смерти отца, короля Георга VI. Является действующим монархом в 14 государствах: Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее и других. Елизавета II — самый долгоправящий и старейший монарх в истории Великобритании.

20 ноября 1947 года Елизавета II вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, бывшего принца Греческого и Датского. Их союз оказался самым долгим королевским браком в мировой истории: он длился 73 года, до смерти принца Филиппа в апреле 2021-го.

У королевы есть четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард. Также у Елизаветы есть 8 внуков и 12 правнуков.