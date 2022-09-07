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Британский наемник сообщил, что у Киева нет ресурсов для контрнаступления

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Британский наемник сообщил, что у Киева нет ресурсов для контрнаступления
Фото: Минобороны РФ

Британский наемник Марк Эйрс, который воюет на стороне ВСУ, рассказал, что украинская сторона не имеет ресурсов для полномасштабного контрнаступления. Об этом он заявил в среду, 7 сентября.

По словам наемника, наступательные действия ВСУ могут проходить медленно и тяжело.

— Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига, — рассказал Эйрс.

В свою очередь американский наемник Майкл Зафар отметил, что был ранен в ходе боевых действий, однако в скором времени он планирует вернуться обратно на поле боя и помогать украинской армии, передает РИА Новости.

5 сентября сообщалось, что первым украинским солдатам в Харьковской области Украины, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям. Отмечается, что одним из условий освобождения является проживание только на освобожденных территориях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении свыше 150 человек. Помимо этого уточняется, что силам российской истребительной авиации удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в районе Романовки Николаевской области.

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