Почти 1,4 тысячи люксовых автомобилей эвакуировали за нарушение парковки за лето

Фото: Пресс-служба ГКУ «АМПП»

За три летних месяца эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянку почти 1,4 тысячи дорогих автомобилей, владельцы которых нарушили правила парковки. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе ГКУ «АМПП».

В пресс-службе отметили, что чаще всего в неположенных местах останавливались водители автомобилей марки Mercedes (256). В тройку лидеров также попали Porsche (221) и BMW (198). Пятую строчку занимает Audi (61), шестую — Tesla (18), а седьмую — Bentley (12).

Уточняется, что во второй половине лета количество перемещенных Bentley увеличилось в три раза, число Mercedes и Porsche выросло вдвое. При этом нарушителей на Tesla стало меньше: за первые 1,5 месяца лета на спецстоянку перевезли 17 машин, за второй — только 1.

Размер штрафов для водителей одинаков в большинстве регионов России. Однако за некоторые правонарушения автолюбителям придется заплатить в несколько раз больше в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. Все дело в том, что в этих субъектах предусмотрен так называемый особый размер штрафа. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о выделенных штрафах для этих городов.