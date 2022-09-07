Фасады Театра имени Пушкина отреставрируют в 2023 году

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Специалисты отреставрируют фасады Московского драматического театра имени Пушкина в 2023 году. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил директор театра Владимир Жуков.

По его словам, в рамках работ также планируется усилить фундамент и отремонтировать помещения.

— В этом сезоне мы будем работать здесь, никуда переезжать не будем, ремонт будет поэтапным, — отметил глава культурного учреждения.

Жуков сказал, что к настоящему моменту рабочие уже обновили актерское фойе и зрительскую зону, передает агентство городских новостей «Москва».

7 сентября Мосгорнаследие утвердило предмет охраны универмага на Красной Пресне (дом 48/2, строение 2), который является первым конструктивистским строением братьев Леонида и Виктора Весниных. В предмет охраны здания включили его расположение и композиционную роль в ландшафте района. Кроме того, в документ вошли оформление фасадов здания и материал отделки.

До этого сообщалось, что реставрация флигеля усадьбы Снегирева началась в Хамовниках. В настоящее время специалисты устанавливают специальные конструкции, чтобы начать реставрационные работы. Декор фасадов флигеля выполнен в стиле эклектика.